Una serata per l'istruzione delle bambine del Niger

Pezzi unici e creatività protagonisti del charity gala della 25esima edizione de “Il Natale dei cento alberi d’autore”. Manifestazione ideata da Sergio Valente che dal 1991 sostiene associazioni e progetti di ricerca unendo la raccolta fondi al senso artistico di esponenti della moda, del design, dello spettacolo e di prestigiose aziende.



Come ogni anno, obiettivo della kermesse è raccogliere fondi, tramite la vendita degli alberi esposti, che quest’anno resteranno visibili fino a domenica a Palazzo Brancaccio. Il ricavato per l’edizione 2019 andrà a favore dell’Unicef Italia, presieduta da Francesco Samengo, e i fondi sosterranno i programmi dell’organizzazione per l’istruzione, con particolare attenzione alle bambine del Niger. Introdotte da Cinzia Malvini, sfilano le madrine dell’evento: Simona Marchini ed Eleonora Daniele. Tra gli alberi realizzati, uno speciale dell’Unicef ispirato alla Pigotta. Ci sono Marisela Federici, Vincenzo Bocciarelli, Tosca D’Aquino. Elisabetta Pellini saluta Enrica Bonaccorti, lo chef Alessandro Circiello, Elena Russo, Graziano Scarabicchi, Roberto Carminati. Non mancano l’ex Miss Italia Claudia Trieste, Mariapia Garavaglia e Federica Balestra. Brindisi alla solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA