Christmas Dance Party, per un Natale da ballare

Lo sport si sposa con la magia del Natale. L'appuntamento per tutti è sabato 14 dicembre al circolo di via Cornelia con il “Christmas Dance Party”, una mattinata all'insegna del movimento e dello stare insieme che si chiuderà con l'AperiChristmas per dare ufficialmente il benvenuto alla festa più attesa dell'anno. Si comincia alle 10 con la lezione di Zumba della “frizzante” Chiara Frediani. A seguire per chi volesse continuare l'attività, alle 11 parte la lezione di Sh'Bam con il Presenter Gil du Brasil: un allenamento di ballo dalla durata di 45 minuti, pieno di divertimento che crea l'addiction. La musica accompagnerà i movimenti e l'istruttore guiderà i partecipanti attraverso il ballo, tutto impostato su party playlist. Sarà sempre Gil a guidare la lezione delle 12 di BodyJam, con durata 55 minuti: la combinazione più avanzata di musica, cultura e ballo, tutto in una volta sola. Alle 12.45 in sala apollo al termine delle masterclass l'AperiChristmas con tutti i partecipanti e tecnici per augurarsi Buone Feste. Domenica per chi ha ancora voglia di sport le nuove release di Les Mills dalle ore 9.30 alle ore 17.30

