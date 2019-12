Musica e tombola, festa doppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appuntamento natalizio che si rinnova. L’avvocato Giuseppe Consolo ha organizzato, come ogni anno dal lontano 1971, la tradizionale tombolata dedicata ai colleghi e ai dipendenti del suo studio. Una serata dove a farla da padrone sono state le origini napoletane del padrone di casa. Circa trentacinque invitati si sono ritrovati “armati” di cartelle con la speranza di poter gridare la sospirata “tombola” e potersi aggiudicare il prezioso televisore in palio.Premi tecnologici anche per chi si è accaparrato uno dei premi minori. Ma prima che i numeri cominciassero a venire estratti dal bussolotto, gli invitati hanno potuto degustare una cena a base di prodotti tipici partenopei, mentre in sottofondo, l’artista Franco Tispi, braccio destro di Gigi D’Alessio, ha intonato tutti i grandi successi della musica napoletana. Un magica atmosfera che ha avvolto in particolare Sofia Deli, segretaria particolare del prestigioso studio legale e Francesco Rudilosso Consolo, Alessandra Colio, Roberta Bucci, Beatrice Di Giovanni e Bianca Maria Petti abituati ogni giorno a fare i conti con leggi e codici piuttosto che con numeri e cartelle. Una serata decisamente divertente che ha preso una piega deliziosa quando sul tavolo è arrivata una flagrante pastiera accolta con una gioia paragonabile a quella di aver fatto tombola.