Musica, i protagonisti del concerto ora si scelgono tramite App

Rivoluzioni digitali ai tempi delle app. Nella Capitale. Se in passato era facile scegliere un locale per una serata in compagnia con gli amici e assistere al concerto del proprio cantante o cantautore preferito in base alle programmazioni di circoli e club attraverso i manager, oggi grazie all’applicazione su smartphone iLiveMusic, per sistemi Ios e Android, la band e il musicista sono scelti direttamente dagli organizzatori delle serate, o dalle radio, senza intermediari. Considerando anche il numero di fan e follower sui social, in particolare Facebook. Una tendenza che nella Roma della nightlife ha già avuto grandi consensi nello spazio dedicato all’indie music in via Biordo Michelotti con il contest “It’s Up 2U”: i gruppi selezionati mediante la app approdano sul palco a due passi dalla Prenestina con la possibilità di esibirsi live e di partecipare ad un concorso musicale.



E non mancano gli special guest del panorama indie-pop, uno fra tutti Roberto Casalino, e i riconoscimenti come il premio “ExtraUp2U!”assegnato dalla giuria tecnica ai So Does Your Mother che avranno l’opportunità di aprire il concerto di un big della canzone italiana. Mentre nell’ultima serata della rassegna i Lov-fi hanno conquistato il podio e parteciperanno alla fase finale del contest. Nella community dell’app gratuita iLiveMusic sono presenti migliaia di artisti che spaziano nei differenti generi, accanto alle rock band ci sono dj e producer dello scenario underground capitolino. Tant’è che in città il trend sembra essere quello di lasciare libero sfogo ai nuovi talenti musicali, molto spesso sconosciuti, con locali della movida che puntano sempre di più sulla ricerca degli emergenti, sfruttando il potere dell’applicazione. Ne sanno qualcosa da Radio Rock e, a via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio, hanno ben pensato di riaprire le selezioni sull’applicazione per gli artisti che desiderano candidarsi e suonare in diretta FM al Monday Rock Live.

Per un noto Caffè di Trastevere che è solito ospitare performance musicali di giovani compositori con un sogno discografico nel cassetto, il ricorso all’app diventa uno strumento di selezione artistica e di scouting. Così a San Lorenzo dove gli spazi dedicati alla musica alternativa continuano ad allietare le serate dei giovanissimi e, in alcune location, la segnalazione del cantante arriva dopo la visualizzazione su iLiveMusic da parte dei fan che amerebbero vederlo esibirsi. E chissà che anche il tempio dell’indie-rock di via Giuseppe Mirri non scopra il magico potere dell’applicazione per i prossimi show. Perché il pubblico virtuale della tecnologia è sovrano.

