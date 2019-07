Movida romana, la mondanità e la notte in trasferta

Il mare bianco e azzurro dipinto dalla voce dall’indimenticato Pino Mango e un paese, Maratea, che sulle coste della Basilicata si affaccia sul Mediterraneo e ospita le “Giornate del Cinema Lucano”. Qui i volti della mondanità capitolina si sono alternati sul palco en plein air, tra riconoscimenti e talk show, prima dell’apparizione dell’”Ufficiale e gentiluomo” Richard Gere che brilla tra le star del firmamento nostrano con una masterclass di celluloide dove il divo di Hollywood svela aneddoti e curiosità sulla sua vita. Alle serate condotte da Janet De Nardis, che presenta lo spazio giovani, e Carolina Rey con Claudio Guerrini, una sorridente Loretta Goggi arriva per parlare del corto “Sogni” di Angelo Longoni. Tra proiezioni, bagni di selfie, autografi e il trailer di “Daitona” con la partecipazione di Ornella Muti. Riflettori puntati sulla bella Vittoria Puccini, Paolo Genovese, Lisa Marzoli, Milly Carlucci con Angelo Donati, Elena Sofia Ricci, Caterina Shulha e Francesca Cardinale, ricordando il maestro Franco Zeffirelli. Con Rocco Papaleo si balla al ritmo di “Basilicata coast to coast”, il “Premio internazionale 2019” va alla famiglia del cantautore Mango, ritirato da Laura Valente. Poi la nazionale attori, e si riconoscono Raffaello Balzo, Francesco Cicchella, Valentino Campitelli, da “Ballando con le stelle” Stefano Oradei e Raimondo Todaro, in Lucania per una partita benefica. Ci sono il campione del mondo Antonio Cabrini con la sua signora, e il pensiero è per la coppa del 1982, “Sandokan”- Kabir Bedi, che confessa di voler girare una pellicola di fantascienza, il premio Oscar Terry George, Gabriel Garko, Diana Del Bufalo in total rouge e Paolo Ruffini, accolti dal direttore artistico della kermesse Nicola Timpone e dagli organizzatori Paride Leporace e Antonella Caramia.



«Un’undicesima edizione ricca di novità, come il cinema verticale che consente di vedere i film in una nuova modalità sullo smartphone. Masterclass con personalità illustri tra cui il mito Richard Gere, ma anche con il musicista Stefano Mainetti e, ancora, gli autori lucani, ad esempio Giuseppe Marco Albano, che hanno vinto ai David di Donatello», spiega il patron Timpone. Non mancano fra i produttori Andrea Occhipinti, Andrea Iervolino, Nicola Giuliano ed Enzo Sisti che dà anticipazioni sul prossimo “007”. Flash per Savino Zaba con Giuseppe Di Tommaso, Antonio Monda, Marcello Foti, Raffaella Camarda, le top influencer Jenny De Nucci e Katiuscia Cavaliere, Salvatore Marino, Roberto Cipullo, Pino Calabrese e altri. Cene gourmet e party con vista sul golfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA