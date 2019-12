Leonardo e i suoi segreti, quanti brindisi all'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festeggiamenti in compagnia di Leonardo a piazza della Cancelleria. Per celebrare le feste natalizie e i 500 anni dalla scomparsa del genio rinascimentale, il direttore della Mostra di Leonardo Da Vinci Augusto Biagi ha organizzato uno spumeggiante Christmas Cocktail. Un'occasione speciale per salutare gli amici, molti dei quali accorsi in compagnia dei figli e per mostrare due nuove attrazioni esposte nel museo: la realtà aumentata e i video mapping in 3D sulle invenzioni e sul mondo dell'anatomia studiata da Leonardo. In tanti hanno brindato e passeggiato circondati dalle sessantacinque macchine esposte. Tra i primi ad arrivare Miriana Trevisan che ha apprezzato tutte le opere presentate dalla solerte guida di Biagi, mentre l'attore Vincenzo Vivenzio si aggirava per le sale insieme al regista Eitan Pitigliani. Ha colpito tutti i presenti la zona dei sotterranei dove scorreva la falda acquifera, alimentata dal canale Euripus: nell'acqua è conservato un sepolcro del 43 a.C., appartenuto ad Aulo Irzio. L'influencer Camilla Sentuti non ha potuto fare a meno di ammirare le opere appese sul soffitto e tra i tanti si sono susseguiti Fabiola Di Gianfilippo nascosta da un cappello black, una provocante Giulia Di Quilio, Vincenzo Bocciarelli insieme a Tiziana Lodato, oltre a Marta Richeldi e Alessandra Canale. Ecco arrivare Ludovico Fremont, Janet De Nardis e Alessia Fabiani.