Moda, vino e celebrità, il cin cin da vendemmia si fa in boutique

Moda e vino insieme per la “ Vendemmia di Roma”. Giunta alla terza edizione la manifestazione, patrocinata dall’associazione di via Condotti, che salda insieme due pilastri del made in Italy, entra finalmente nel vivo. Sono iniziati ieri, infatti, la serie di appuntamenti che vede coinvolti i marchi del lusso, cantine nazionali e internazionali, e i migliori ristoranti e hotel della Capitale sparsi nel Centro storico e in particolare tra Via Condotti, Piazza di Spagna, Via Borgognona, Via Bocca di Leone, Piazza San Lorenzo in Lucina e Via Fontanella Borghese.

Oltre a eventi strettamente privati come quello di oggi pomeriggio che propone un’esperienza dedicata allo shopping al vino o al tartufo e alla cena di gala riservata ad imprenditori, esponenti di spicco dei brand e sponsor aderenti alla manifestazione, il momento clou è previsto sicuramente per giovedì quando è in calendario un’esclusiva festa “made in Italy” che quest’anno vede coinvolte oltre ottanta boutique che presenteranno le ultime collezioni e nel corso della quale si potranno degustare alcune tra le più prestigiose cantine vinicole italiane associate al Comitato dei Gran Cru d’Italia.

Quest’anno, inoltre, si aggiungeranno anche i brand del lusso di Fiumicino grazie ad un accordo siglato con Aeroporti di Roma che prevede una Vendemmia speciale nei pressi del Terminal E del Leonardo Da Vinci. Per tutta la settimana, inoltre, i ristoranti più esclusivi del centro di Roma oltre a creare menù ad hoc proporranno una degustazione speciale di vini selezionati al bicchiere, mentre negli hotel aderenti all’iniziativa si potrà anche usufruire di pacchetti esclusivi di accoglienza.

“La Vendemmia di Roma”, quest’anno strizza anche l’occhio ai più giovani e in particolare ai cosiddetti “millennials” ai quali è riservata la Vendemmia Young, un party esclusivo che andrà in scena sempre giovedi prossimo alla Casina Valadier, con lo scopo di far scoprire ai giovani l’arte del buon bere di qualità, ma senza eccessi. Ancora appuntamenti in programma per venerdì e sabato, giorni durante i quali, nei normali orari di apertura, i negozi selezionati garantiranno alcuni benefit ai clienti in possesso della vip card, come un “assaggio” dei migliori vini, l’opportunità di ricevere i propri acquisti direttamente in hotel/casa, un sales assistant dedicato e la possibilità, su richiesta, di fare shopping oltre l’orario di apertura.

Molto soddisfatto per la risposta dei locali e per la partecipazione annunciata Amoruso Manzari, organizzatore dell’iniziativa: «La Vendemmia vuole essere un motore trasversale di condivisione affinché, nel più importante e ricco scenario artistico del mondo, gli operatori professionali del distretto del lusso possano offrire esperienze gourmet, fashion e design incentivando il turismo nazionale ed internazionale».

Ultimo aggiornamento: 11:59

