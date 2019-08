A Cinecittà World scelta l'italiana in corsa per Miss Universo: è Sofia Marilù

Si sono sfidate a colpi di bellezza le 24 finaliste di Miss Universe Italy che, al Teatro 1 del parco divertimenti Cinecittà World di Castel Romano, hanno sfilato tra fashion show beachwear e tableau moda all’insegna dell’upcycling. In 40 sono arrivate alle prefinali ma a trionfare è stata, con il numero 13 portafortuna, l’eleganza mediterranea di Sofia Marilù Trimarco, ventenne di Buccino (Salerno), studentessa di Giurisprudenza alla Luiss, che si ispira alla supermodella Tyra Banks e non esclude la carriera da magistrato. Sofia volerà con un abito di Brenda Ponde nelle Filippine per rappresentare il Bel paese all’ultimo step del concorso trasmesso da Fox Life. Non ha vinto per un soffio, e non perché non fosse “all’altezza”, la numero 22 Linda Taddei, 19 anni di Ferrara.



A scaldare il pubblico ci ha pensato la presentatrice Rebecca Staffelli, arrivata con papà Valerio e il fidanzato Alessandro Basile. Selfie con Miss Universe Italy 2018 Erica De Matteis e la top Tania Marie Caringi. Soddisfatto il patron Marco Ciriaci, desideroso di una vincitrice che non fosse la ragazza della porta accanto.

Dalla Russia i saluti dell’ad di Cinecittà World Stefano Cigarini. Appuntamento domenica 1 settembre in seconda serata su La5 per vedere in tivù il “beauty reality” voluto da Ciriaci con la regia di Alberto Gangi Chiodo.



