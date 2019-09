Sorrisi e danze a Miss Teenager: vince Magdalena

Saranno famose. Elegante outfit da sera rosso corallo monospalla con ricami preziosi, Metis Di Meo rilegge la scaletta della finale di Miss Teenager Original: concorso che dal 1964 seleziona bellezze in erba per intelligenza, cultura e bellezza. Alla ricerca di questo intrigante tris d'assi fanno il tifo, presso una location sulla via Tiburtina, le famiglie delle aspiranti reginette ma anche personaggi del mondo dello spettacolo come Valeria Marini, burrosa madrina in corto tubino rosa con swarovski, stile Marilyn Monroe. E' lei, dopo una lunga maratona di test, ad incoronare la quindicenne Magdalena Rosa, votata all'unanimità da una nutrita giuria tecnica. Italo domenicana, la bruna vincitrice conquista tutti cantando sulle note dell'ukulele, da lei stessa suonato, proponendo poi brani rap e l'ottima padronanza del palco. E il giorno successivo è già invitata a cantare presso l'ambasciata della Repubblica Dominicana. Seconda classificata, con la fascia beauty, la diciottenne Sara Sabatucci. Gongola il nuovo patron del concorso, Stefano Stefanelli. In giuria l'attore Gilles Rocca e la cantante e produttrice discografica Jo Chiarello, in tubino verde con lunghi guanti di pizzo nero e taglio corto platinato, vincitrice del titolo di miss nel 1980: anno in cui ha preso parte al Festival di Sanremo.



Sul palco la Di Meo, è affiancata da Angelo Martini. Suspence e adrenalina, come per ogni finale. Lungo l'intero happening i numerosi presenti applaudono ogni esibizione con grande attenzione supportando, a turno, la preferita. Consensi per la madrina quando, insieme alle ragazze in gara, canta il tormentone dell'estate Me gusta. Le coreografie di Marilena Ravaioli scatenano esibizioni e balli, accompagnate dal ballerino Gianluca D'Aniello. Coinvolta nelle piroette anche la Marini. Arriva la creativa Roberta Nenni. Cambio d'ambito per la Di Meo, in lungo e scollato modello fantasia. Febbrile la conta delle preferenze. E in questo giudizio conclusivo la Marini è affiancata anche dalla manager di moda Ketty Bellon, dalla bella Giulia Geremia, Miss Teenager 2003, da Luigi Dell'Aglio, scenografo Rai e Daniele Pacchiarotti, ritrattista delle dive che regala un'ispirata opera alla sua musa stellare: la Valeria nazionale. Ospiti musicali Sergio Salvini, vincitore del Cantagiro junior 2018, ed Alys, mascotte della nazionale cantanti, prossimamente in lizza per le selezioni di Sanremo Giovani. E il sogno continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA