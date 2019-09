Miss Italia, le otto reginette made in Roma

A un passo dal sogno di Miss Italia. In otto hanno scalato le vette regionali e inseguono la corona sulla passerella più prestigiosa. Le bellissime di Roma e provincia si sono aggiudicate il pass per la finale di Jesolo, il 6 settembre, giorno della diretta tv su Rai1. Risiedono nella Capitale quattro delle ragazze prescelte tra le 185 in lizza nella prefinale di Mestre; tre provengono dal litorale e una da Poggio Moian, in provincia di Rieti. Ora dovranno sfidare le altre 72 giovani provenienti dal resto della Penisola.

Chi sono le reginette pronte a farsi notare dal pubblico italiano che sceglierà la vincitrice col televoto? In pole Flavia Natalini della zona Divino Amore: è entrata di diritto a Jesolo dopo aver indossato le fasce di Miss Roma e Miss Lazio. Bionda, occhi verdi, a 23 anni vuole diventare una stilista e aprire un centro per animali abbandonati. Da Testaccio arriva Valentina Pesaresi, 18enne anche lei bionda dagli occhi verdi, con la passione della palestra: si è aggiudicata Miss Cinema Roma e ieri ha conquistato anche la fascia Interflora. E' cresciuta all'Eur la tennista Susanna Giovanardi, 20 anni, Scienze Motorie. Occhi verdi, capelli castani, è arrivata sul gradino più alto nel concorso Prima Miss dell'Anno. Completa il mosaico delle belle romane Francesca Tramice, 19enne dell'Olgiata, ballerina hip hop. Occhi azzurri, capelli castani, è Miss Rocchetta Bellezza Lazio.



Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fibrillazione anche il litorale a nord di Roma. Partendo da Anzio dove qui tutti faranno il tifo per Lucilla Nori, Miss Miluna Lazio, 19enne, capelli castani, occhi marroni. Studia Scienze della Moda e del Costume. Pomezia in fibrillazione per Chiara Filippi, la 18enne Miss Sorriso Lazio. E' bionda con gli occhi verdi, si deve diplomare al liceo scientifico, gioca a pallavolo e studierà per diventare una stilista. A Cerveteri fari puntati su Lucrezia Terenzi, 20enne castana con occhi scuri. E' stata eletta Miss Etruria e la sua ispirazione è quella di diventare un'attrice. Ilaria Del Vescovo, castana, occhi azzurri, ha 22 anni ed è l'attuale Miss Cinema Lazio. E' di Poggio Moiano, studia giurisprudenza e suona il pianoforte. Miss Italia è arrivata alla sua edizione numero 80. Gli organizzatori chiedono ai sindaci di allestire maxi schermi nelle varie piazze. Quest'anno il titolo sarà assegnato totalmente dal televoto.