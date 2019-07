Miss Italia, a Roma vince la bella Chiara Filippi

È una notte di magia e bellezza quella al centro commerciale di Casal Palocco che, per la prima edizione della kermesse “Le Terrazze sotto le stelle”, organizzata dal manager Giampaolo Celli in collaborazione con l’Associazione Commercianti “Le Terrazze”, trasforma piazza Filippo Il Macedone in una passerella en plein air, tra moda e stile. L’incanto dell’haute couture sposa della stilista Maria Celli sfila con trenta splendide mannequins che, per l’occasione, indossano le proposte bridal e cerimonia autunno-inverno 2019/20, partecipando anche alla prima finale regionale del concorso Miss Italia e aggiudicarsi il titolo di Miss Sorriso Lazio.



Preziosi ricami in cristalli, l’eleganza dell’alta sartoria, nuvole di tulle e organza in una calda notte d’estate, pensando già alla prossima stagione. La serata parte con Pamela Petrarolo, ragazza prodigio del programma cult “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni, che tra gli applausi introduce le performance di Yuri B. e dei rapper Miner e Lhemehl. Senza dimenticare la comicità tra le note firmata Dado, al secolo Gabriele Pellegrini, che regala sound e risate a crepapelle con le sue gag e raccoglie i consensi del parterre così come la voce di sua figlia Alice. La conduzione dell’evento è affidata alla sorridente Aida Yespica, Marco Senise con Dana Ferrara e Francesco Di Biase. Margherita Praticò li segue sul palco per la presentazione delle aspiranti reginette del Sorriso, per la regia di Mario Gori, agitate nel backstage e impegnate negli ultimi ritocchi di make up e parrucco in un tributo, voluto dalla patron Patrizia Mirigliani, alle dive del Cinema per gli 80 anni di Miss Italia, in origine “5000 lire per un sorriso”. Suspense per la vincitrice Chiara Filippi che si aggiudica la fascia sbaragliando a colpi di tacchi e falcata decisa sulla catwalk la concorrenza agguerrita delle altre partecipanti.

Fan in delirio per la bella Aida, Petrarolo, con la piccola Angelica, si concede ai selfie dei tanti che la seguono sin dai tempi del suo debutto in tivù. In giuria Bruno Conti, arrivato con il collega Roberto Pruzzo, Francesca Brienza e Grazia Schiavo, Emanuele Propizio, Alessio Scarchilli e lo chef Bruno Brunori. Posti riservati in prima fila per Irene Bozzi, Marco Galli, Roselyne Mirialachi, Valeria Simioni giunta con Fabio Pulidori. Ci sono Eliana Michelazzo, balzata agli onori delle cronache per il “caso” Pamela Prati, Miss Roma Nicole Ceretta e Miss Cinema Roma Camilla Del Pinto, vincitrici delle selezioni regionali lo scorso anno. Foto a volontà per le originali creazioni della maison. L’estate glam è già qui.



Ultimo aggiornamento: 11:16

