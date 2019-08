Lazio da record in vista di Miss Italia 2019. Alle prefinali di Mestre 8 bellissime di Roma e provincia, assieme ad altre 72 ragazze dell’intero Stivale, hanno strappato il pass per la finale di Jesolo, in programma da oggi fino al 6 settembre, giorno della diretta tv su Rai1. La regione laziale è proprio quella con più concorrenti selezionate dalla giuria tra le 185 in lizza nella semifinale. A seguire il Veneto con 7, la Lombardia e la Sicilia con 6 e via via tutte le altre.



Ma chi sono le reginette pronte a salire sulla passerella più prestigiosa? In pole position Flavia Natalini, romana della zona Divino Amore: è entrata di diritto a Jesolo dopo aver trionfato a Miss Roma e a Miss Lazio. Bionda, occhi verdi, a 23 anni sogna di diventare una stilista e di aprire un centro per animali abbandonati. Le altre 7 giovani hanno confermato le attese. Ilaria Del Vescovo, castana, occhi azzurri, ha 22 anni ed è l’attuale Miss Cinema Lazio. E’ di Poggio Moiano, paesino di Rieti, studia giurisprudenza e suona il pianoforte. Da Testaccio, Valentina Pesaresi, 18enne bionda con occhi verdi, con la passione della palestra e della danza, si è aggiudicata Miss Cinema Roma. A seguire Lucilla Nori, Miss Miluna Lazio, 19enne di Anzio, capelli castani, occhi marroni. Studia Scienze della Moda e del Costume alla Sapienza. E’ di Cerveteri ma vive a Ladispoli Lucrezia Terenzi, 20enne castana con occhi scuri. E’ stata eletta Miss Etruria e la sua ispirazione è quella di diventare un’attrice. Susanna Giovanardi, 20 anni, risiede all’Eur, si è diplomata alla facoltà di Scienze Motorie e gioca a tennis a livello agonistico. Occhi verdi, capelli castani, è arrivata sul gradino più alto nel concorso Prima Miss dell’Anno. A completare il mosaico Francesca Tramice, 19enne residente all’Olgiata. Occhi azzurri, capelli castani, è Miss Rocchetta Bellezza Lazio, oltre ad essere una promettente ballerina hip hop. Infine Chiara Filippi, 18 anni di Pomezia, Miss Sorriso Lazio. E’ bionda con gli occhi verdi, si deve diplomare al liceo scientifico e poi studierà per diventare una stilista. Le sue passioni? Disegnare e giocare a pallavolo. Miss Italia è arrivata alla sua edizione numero 80.

Quest’anno il titolo sarà assegnato totalmente dal televoto – ha detto l’agente e organizzatrice laziale Margherita Praticò – sarà quindi molto importante la partecipazione del pubblico da casa. Per questo voglio rivolgere un appello a sostenere le nostre ragazze e un invito agli amministratori delle città di loro appartenenza a voler installare dei maxi-schermi nelle piazze per poter coinvolgere la cittadinanza a televotare le nostre miss

.

Ultimo aggiornamento: 16:24

