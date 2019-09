Massimo Boldi, il nuovo amore è Irene: 34 anni più giovane

L’amor che move il sole e l’altre stelle. Forse non è il caso di scomodare il sommo poeta ma sicuramente grazie al più nobile dei sentimenti Massimo Boldi sta vivendo una seconda giovinezza. Se ne è accorto anche Pietro Lepore che l’altra sera ha ospitato l’attore milanese nel suo storico locale in via Veneto. Boldi, infatti, è passato a salutare il suo caro amico anche per presentargli la sua nuova giovane fidanzata. Per volere dello stesso artista, di lei si sanno ancora poche informazioni: si chiama Irene, è toscana di Lucca, ha circa quarant’anni e una vaga somiglianza con Julia Roberts.



La nuova coppia, però, non è riuscita a sfuggire al flash del King Barillari che li ha immortalati mentre, al calar del sole, erano seduti al tavolo a consumare un apertivo nel locale simbolo della dolce vita. Massimo Boldi, in t-shirt bianca e coppola in testa, ne ha approfittato per avvicinarsi di più alla sua amata che è sembrata invece ancora un pochino imbarazzata. “Siamo davvero innamorati” ha esclamato l’attore. Una dichiarazione d’amore in piena regola che ha riscaldato ancora di più la magica serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA