Tutti al mare, da Carlotta Rondana a Sonia Bruganelli relax in spiaggia

Voglia di mare per tanti vip romani. Chi a Fregene, chi a Ostia, chi ad Ansedonia, anche un piccolo raggio di sole val bene il viaggio. E a postare sui social il desiderio di costume sono davvero in tanti. Una tenera Giulia Bevilacqua si prende cura della piccola Vittoria, di pochi mesi, presso le inconfondibili cabine blu vintage di Ostia. Lei indossa un divertente turbante rosso, lunga gonna a quadri bianchi e neri, molto anni Sessanta, occhiali da sole e blusa bianca. E un'altra bella donna del grande schermo, la bionda e sorridente Carolina Rey, posa per uno scatto sulla spiaggia di Fregene. È avvolta in una calda felpa chiara: anche un primo sole non va sottovalutato. Dall'altra parte dell'obiettivo c'è certamente il suo compagno, il produttore Roberto Cipullo.



Leggero outfit lungo color cipria, la bella Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, si fa immortalare a pochi metri dai flutti, appoggiata ad un piccolo affaccio sul mare del Circeo. Mentre posa così, elegantissima e a piedi nudi, guarda un punto lontano e ringrazia per gli amori della sua vita. Divertente momento di relax per Paolo Bonolis e famiglia: lo scatto lo ritrae mentre brinda con un'allegra tavolata ad Ansedonia assieme alla moglie Sonia Bruganelli e al professor Giorgio Meneschincheri. Poi tutti al Golf Club Argentario per una partita tra amici: a far da cicerone d'eccezione, sul cart, è proprio il professore. Il gran finale è ovviamente lungomare. E ancora posta dalle stesse azzurre acque Elisabetta Pellini, sul ciglio di una barca, in jeans anni Settanta, maglione di cotone bianco con la scritta Enjoy! e grande e candido cappello di paglia per ripararsi dal caldo e dal sole, che qui evidentemente picchia. Lo sguardo dell'attrice Valentina Ghetti, seduta in cima ad un panoramico e frastagliato scoglio, è invece molto più pensieroso. Minidress nero con spalline, la bruna attrice si fa ispirare dalle onde. Cede al richiamo del selfie l'americana Demetra Hampton, in lunga tunica nera con ricami, immortalata nel gesto dell'autoscatto con l'inconfondibile sfondo marino. Si concede una prima abbronzatura Carlotta Rondana, protetta da grandi occhiali da sole, con sfondo di spiaggia deserta. E anche se fa freddo, neanche Nunzia De Stefano, ex moglie del regista Matteo Garrone, rinuncia al mare. Magari con giaccone e zuccotto: ma nulla è più seducente della brezza marina.

Ultimo aggiornamento: 12:04

