Dai Castelli all'Argentario: il relax dei vip tra mare e terme

Alla ricerca del relax perduto nei giorni da bollino nero ci sono le donne libere come l’attrice e regista Asia Argento che insieme alla bella figlia diciassettenne Anna Lou Castoldi, capelli variegati da flash multicolori, si è rifugiata nel buen retiro di Giannutri, l’isola più meridionale dell’arcipelago toscano. La ex compagna di Morgan in vacanza sfoggia un nuovo look estivo con capelli biondi, dark maxigonna e cappellone nero. Anche la cantautrice palermitana Giusy Ferreri, tra una tappa e l’altra della sua tournée, ha fatto una pausa rigenerante formato famiglia, alle Terme Etrusche di Venturina. L’artista si è regalata una super spa nell’acqua a 36° del Calidario insieme alla piccola Beatrice nata due anni fa dalla relazione col compagno, il geometra abbiatese Andrea Bonomo che le accompagnava. Ha coronato l’intervallo rilassante un menu a base di tagliatelle all’astice consumato a bordo del laghetto della sorgente, dove si possono incontrare anche Riccardo Fogli o Gino Paoli.



Gita ai Castelli per il mitico ex allenatore della Roma Rudy Garcia intervenuto a un matrimonio del manager capitolino Fiorenzo De Sapio, amico di infanzia di Francesca Brienza, la brillante showgirl compagna del mister francoandaluso. Festa a Villa Pocci, location a picco sul lago di Castelgandolfo Vivande leggere e raffinate che comprendevano pasta pomodori basilico e pistacchi e pesce di Anzio. Intanto a Porto Santo Stefano ha attraccato alla banchina della Pilarella il luxury yacht Lady M, 65 metri fuori tutta, di proprietà di Andrei Mordashov magnate dell’acciaio e uomo più ricco di Russia. Una piscina a poppa con effetto cascata e il ponte per l’atterraggio degli elicotteri si includono nelle linee elegantissime, grintose e mozzafiato di questa imbarcazione che ha incantato i turisti di inizio agosto, mentre una strepitosa Claudia Gerini insieme alle figlie Rosa e Linda ha fatto tappa al mercatino settimanale di Porto Ercole, al famoso banco di Sara per comprare frutta e verdura freschissime a chilometro zero. Con il compagno Simon Clementi, proprietario di un lounge bar a Ponte Milvio, punto di riferimento della movida di Roma nord, l’attrice si è goduta una giornata di mare da Mamma Licia in Feniglia, e, dopo cena, tutti insieme al baretto di Gaetano per un vigoroso bicchiere di pinot nero.

