Make up e consigli di stile, tutti al Christmas party per essere più "Belli"

Tutte pronte a conciarsi per le feste. Quando il make up artist delle dove Simone Belli chiama, le star del piccolo e grande schermo rispondono con affetto e non perdono l'appuntamento capitolino all’Accademia L’Oreal di piazza di Spagna con il "Beauty Christmas Day”, tra rimmel, rossetti, bijoux silver e corner dedicati alla nail care. Bollicine, birre artigianali e gourmandise di frutta secca in attesa del Natale per un happening all'insegna dello stile con sessioni di trucco dal vivo dove attrici e cantanti, amatissime dal pubblico del cinema e della tivù, accorrono numerose.



Fra coccole per il benessere della pelle e massaggi tailandesi, nello spazio wellness ecco, seguita da. L’atmosfera diventa rock conedche incantano i fotografi. Non sono mancate all'evento, per ricevere dritte sul proprio look e consigli in vista del veglione di Capodanno,, l’Indivisibile«I must have di quest’anno rimangono le labbra rosse in versione super-mat, performanti e light a lunga tenuta con l'obiettivo di riproporre un petalo di rosa sulla bocca. Occhi super-glow dai toni scintillanti gold a quelli più glaciali della luna, quindi tra l’argento e l’oro a seconda del colore dei capelli» spiega Belli, che aggiunge «arrivano gli eyeliner colorati, dai blu ai vinaccia per un tocco dal sapore orientaleggiante sugli occhi, creando uno sguardo misterioso.

Ma anche le forme arabeggianti diventano protagoniste graffianti, accarezzando lo zigomo con delle pennellate dorate. Il corpo questa volta acquisisce una nota molto importante. Sempre idratato con dei finish molto sottili e impercettibili che diano un accento sensuale alla notte di San Silvestro. I capelli, invece, saranno poco strutturati». Caterina Guzzanti, Maria Luisa De Crescenzo ed Euridice Axen, Elena Cucci, Esther Elisha, Roberta Mattei si lasciano sedurre da un mondo magico fatto di spazzole e acconciature cool. Poi continuano i cin cin accanto all'albero illuminato per Beatrice Grannò, Eliana Miglio, Nina Pons, Valentina Romani, Barbara Ronchi e Rosa Diletta Rossi. Pure i maschietti non hanno rinunciato alla serata glam dove si riconoscono gli attori Edoardo Purgatori e Miguel Gobbo Diaz. Dulcis in fundo Francesca Valtorta, Elisabetta Pellini, Daniela Virgilio,Nathalie Rapti Gomez​, Maya Sansa e Nina Torresi. Auguri e abbracci tra colleghe, aspettando già il 2020 in allegria. Ma soprattutto in bellezza.

