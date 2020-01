Al Macro Asilo Manuela Traini propone una cerimonia quasi arcaica per le sue opere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un solo giorno, una sola performance, una singola pittura. E’ l’opera di Manuela Traini, in arte Iniart, che al Macro Asilo propone quasi una cerimonia arcaica per riscoprire la propria natura. Scarpe nere e rosse dai tacchi altissimi, kimono nero, il corpo nudo nel suo istante assoluto. Una sala dalle pareti scure. Alcune opere incorniciate, disposte sul lato destro dello spazio. Una è sospesa al centro, leggibile su entrambi i lati. Sulla sinistra lo spazio scenico della performance. Un leggio. Una sedia. Una luce per sagomare l’area dell’azione. Il tappeto sonoro rilascia un pianoforte ambient, ascetico ma dinamico come l’atto del dipingere. Applaude l’attrice Beatrice Schiaffino, in tubino nero scollato con eco-pelliccia, che ha diretto l’azione scenica. Arrivano Dario Salvatori, Alberto De Marinis, il curatore Gianluca Marziani e l’imprenditrice Scilla Sernia e Martina Traini, sorella di Manuela. La Iniart compie movimenti essenziali, limpidi, astratti, richiamando i temi del teatro Kabuki. Inizia un rito pagano in cui l’artista dipinge sopra la forma del sangue. I suoi gesti ci conducono fuori dal caos urbano, oltre la dimensione del rumore. Finché esce dal nero e scompare. Ed è magia. Il cocktail conclusivo è l’ultima, gradita sorpresa.