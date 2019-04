Luìsa, Tosca e Rosa: un amore di musica

Lo scorso anno, insieme al fratello Salvador hanno ricevuto applausi a scena aperta del Parlamento portoghese. Ieri sera invece la nuova grande interprete del jazz lusitano, Luìsa Sobral, ha entusiasmato il pubblico accorso a Officina Pasolini Regione Lazio dove ha presentato il suo ultimo album Rosa. Per la giovane artista portoghese è stata la seconda e ultima tappa del mini tour in Italia dopo l'esibizione andata in scena a Ravenna il 25 aprile.



Un'occasione unica di ammirarla dal vivo che non si sono lasciati sfuggire tanti amanti dei sue ritmi che prendono spunto dalle antiche tradizioni del Fado. In prima fila hanno preso posto Massimo Venturiello - attore di teatro, cinema e soprattutto televisione dove è stato protagonista di tante fortunate fiction e il produttore musicale Alberto Quartana, scopritore di Mannarino. Il momento più emozionante della serata ha visto però protagonista un'interprete del mondo della musica italiana, o meglio ancora romana. Sul palco, infatti, è salita Tosca che ha duettato con la collega portoghese sulle note di Amar Pelos Dias, il brano - scritto proprio da Luisa Sobral - che nel 2018, interpretata dal fratello Salvador, ha trionfato all'Eurovision Song Contest. La splendida voce di Tosca ha donato alla serata un tocco di ulteriore magia decisamente apprezzato dal pubblico che, al termine dell'esibizione, si è alzato in piedi per regalarle una meritata standing ovation.

