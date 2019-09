Roma, Luciano Spinelli la star di Tik Tok incanta i fan: la presentazione del libro Per sempre

Per oltre due ore ieri pomeriggio la galleria del Centro Commerciale Casilino è stata invasa da ragazzi e ragazze che al grido di «sei bellissimo» si sono messi in fila per poter toccare, baciare e abbracciare il loro idolo Luciano Spinelli. Classe 2000, il giovane youtuber con oltre 7 milioni di follower su TikTok, ha firmato le copie del nuovo libro Per sempre, che arriva a due anni dal precedente Insieme.

pirati e che durante la pubblicazione si sono trasformati in poesie. «Questo libro è la mia anima più vera, intima, che finora ho tenuto lontana da tutto e da tutti» ha dichiarato Spinelli alle centinaia di fan presenti, tra cui tante mamme che accompagnando le figlie hanno approfittato per farsi firmare anche la loro copia. Insomma, impossibile resistere. Tra le ragazze presenti c'era una fedelissima calabrese che dopo Salerno ha deciso di venire anche a Roma per salutare il suo youtuber preferito, mentre c'è chi ha scelto di presentarsi alle prime ore del mattino per essere tra i primi ad accoglierlo. Luciano sarà anche al cinema: è sua la voce del piccolo Pugsley nel film La famiglia Addams.