Würth tra amori e tradimenti: se la posta ti salva la vita

Giorgia Würth torna a scrivere, cinque anni dopo. “Io, lui e altri effetti collaterali”, in libreria dallo scorso 14 maggio, è il nuovo libro della nota attrice genovese. Giorgia Würth che è anche l’editrice di questa storia: «La amavo troppo per scendere a compromessi con qualcuno» dice proprio. Il libro narra di Vera, una quarantenne che sogna un matrimonio ed un figlio, ma scopre che il suo fidanzato ha un’altra. Poi c’è il vicino gay, affascinante ed enigmatico, che la maltratta quando la incontra, ma la raccatta quando è a pezzi. Il suo adorato papà, che le ha fatto anche da mamma, non c’è più. Devastata, Vera decide di farla finita. Non soltanto con gli uomini, ma anche con una vita troppo complicata e pesante. Si stende sul divano e si prepara ad affrontare l’ultimo viaggio, ma, nel momento decisivo, qualcuno la disturba. Suona insistentemente alla porta. C’è un pacco per lei. Lui, il contenuto azzurro, le salva la vita. E gliela cambierà per sempre.