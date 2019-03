Melograni, in ricordo di Toscanini

Un ricordo di Piero Melograni, uno dei più sensibili storici italiani, attraverso la nuova edizione del suo libro Toscanini. La vita, le passioni, la musica, edito da Mondadori, dedicato proprio alla figura di quello che è considerato il più grande direttore d'orchestra del Novecento. Ad ospitare l'importante evento il Centro studi Americani. Ospiti d'onore della serata, presenziata da Paola Severini Melograni, il giornalista Piero Angela - che dopo aver scherzosamente rassicurato i presenti sulla sua salute a causa dell'uso di un bastone per camminare «tranquilli è provvisorio, non vi libererete facilmente di me, sto ancora pensando al futuro» - ha parlato di Toscanini ricordando tra le altre cose il suo carattere burbero e il suo amore per le donne. L'ambasciatore d'Israele Ofer Sachs si è invece soffermato sull'avversione del compositore al regime fascista, mentre Gianni Letta ha sottolineato l'importanza dell'opera letteraria di Melograno per aver saputo raccontare la vita di Toscanini attraverso i fatti storici che lo hanno visto protagonista. Un vivo ricordo dell'artista è stato portato anche dalla direttrice del Meis di Ferrara, Simonetta Della Seta. Fra i numerosi ospiti presenti l'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, la direttrice del Centro studi Americani, Carlotta Ventura, Noemi di Segni e l'Ambasciatore presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani.

