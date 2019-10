Le foto di Stefania Lippi con il sapore dell'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un allestimento fotografico sospeso tra sogno e realtà. In occasione della quarta edizione della Roma Art week la galleria Mucciaccia Contemporary ha presentato a un pubblico selezionato - in un prestigioso hotel del quartiere Flaminio - la mostra fotografica di Stefania Lippi, figlia Marcello, allenatore ed ex ct della Nazionale. Un evento che si è presto trasformato anche in un'avvolgente e affascinante esperienza di gusto, arte e bellezza grazie alle creazioni dello chef stellato Riccardo Di Giacinto accompagnate alle preziose bollicine di un noto champagne di lusso. Gli scatti fotografici - posizionati in ordine sparso nella hall dell'hotel che si è così trasformata in una inusuale galleria d'arte - dedicati alla città di Roma e ai suoi scorci storici urbani, in particolar modo alla serie fotografica My Villa Borghese, ha incantato gli ospiti e soprattutto l'attrice Michela Quattrociocche, in elegante camicia bianca di seta su un pantalone a costine color nude, che si è soffermata a lungo ad ammirare le opere. Anche the fire artist Dicò ha apprezzato il percorso esperienziale regalato dall'artista, mentre il giovane attore Jacopo Antinori, in compagnia di due amiche, si è fatto conquistare dalle magie culinarie dello chef Di Giacinto. Un'atmosfera magica che ha regalato anche momenti di tenerezza quando è arrivato il giovane Lorenzo, figlio di Stefania Lippi. Un sentito abbraccio fra i due ha suscitato l'emozione dei presenti. Un'altra bella fotografia fra le tante in mostra.