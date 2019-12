Le bellezze del riciclo trendy, ma con stile

Aria di Natale e un originale shopping Christmas party in viale Liegi, fra brindisi e singolari idee regalo che strizzano l’occhio al mondo dell’upcycling, del riuso creativo e della sostenibilità ambientale nel fashion. Le bellissime Nathalie Caldonazzo, arrivata con Boris Giorgiutti, la top model Youma Diakite e l’attrice Giulia Di Quilio sfilano in un tableau vivant indossando eleganti creazioni realizzate con fibre tessili riciclate dalla designer Annalisa Ricciuti, che è anche proprietaria di una tenuta vitivinicola e quest’anno ha ricevuto il riconoscimento per il miglior vino biologico.



Non perde l’appuntamento glam, nonostante il maltempo, Cristina Pensiero, affascinata dalla capsule collection della stilista e dagli special gift riservati agli ospiti. Dj set, tattoo con l’artista Damiano Lucidi e flash in un clima di festa. «Le mie creazioni erano già molto intuitive grazie a pantaloni e top ricavati dalle buste della spazzatura. Nei primi anni ‘90 divoravo riviste patinate ma il mio sogno non era quello di tutte, non immaginavo di fare la modella, io volevo disegnare, creare, inventare la moda e non solo seguirla».

