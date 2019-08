Molti attori sono tornati in città, lavoro o relax la notte chiama

Vacanze finite, tutti a Roma. La città si rianima - anche se in fondo tra eventi e appuntamenti culturali non è mai andata in ferie - e nelle vie e piazze del centro, con i loro locali storici, ci si torna a imbattere nei suoi artisti. La cucina romana mancava a Gabriele Lavia, pizzicato l'altra sera a Campo de' Fiori insieme alla moglie, l'attrice Federica Di Martino, a gustare un'ottima carbonara. L'attore e regista, tra i più grandi del teatro italiano degli ultimi quarant'anni, è appena rientrato da Benevento, dove ha ricevuto il Premio dedicato a Ugo Gregoretti, suo grande amico scomparso a luglio, e si è concesso una romantica serata di coppia cedendo alle tentazioni della gola.



Non lontano, a Piazza Farnese, ecco invece Rodolfo Corsato, sempre a tavola. I cinefili lo ricordano per i suoi ruoli in film diretti da registi del calibro di Bernardo Bertolucci, Marco Risi e Marco Tullio Giordana - oltre che in Manuale d'amore e L'amore è eterno finché dura -, mentre per gli appassionati delle soap è l'avvocato Massimo Enriquez di Un posto al sole. Corsato, però, ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo quando, approfittando della pausa toilette del musicista della serata, ha imbracciato la sua chitarra e improvvisato tre pezzi di Lucio Battisti. Performance irresistibile per gli altri clienti del ristorante che lo hanno accompagnato con la voce.

Via vai di volti noti anche all'Isola del Cinema, storica manifestazione dell'estate capitolina dedicata alla Settima Arte e ospite come ogni anno della suggestiva Isola Tiberina. Protagonista l'altra sera l'attrice Enrica Guidi, alias Tiziana della serie Sky I delitti del BarLume', che è arrivata in compagnia del suo inseparabile Labrador, bellissima in un abito lungo e colorato.

Qualcuno invece è già al lavoro, come Vinicio Marchioni, che ha portato in scena al Teatro India - all'interno della rassegna multimediale If/Invasioni dal Futuro - Solaris, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. «Una maniera intelligentissima di condividere con il pubblico la letteratura di fantascienza» spiega l'attore, in questi giorni impegnato anche sul set di Governance, nuovo film di Michael Zampino, sempre a Roma. E sulla sfida di interpretare l'astronauta-protagonista del romanzo di Lem non ha dubbi: «Oggi la vera sfida è far uscire le persone da casa, coinvolgerle, fargli incontrare proposte che siano accattivanti culturalmente, molto alte ma condivisibili». In platea a gustarsi lo spettacolo l'attrice Milena Mancini, reduce dal successo di Bangla, film rivelazione di quest'anno, e con tanti nuovi progetti che bollono in pentola per la prossima stagione teatrale.



Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA