Aristocratici, attori e manager per brindare all'amore. Pino Ammendola e la storia senza tempo tra Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Per celebrare lo spettacolo Lettere a Yves, per la regia Roberto Piana, in agenda questa sera al Teatro di Villa Torlonia, si brinda con profumi e dolci marocchini in via dei Coronari. E il titolo del party, evocativo, è Una sera d'inverno a Majorelle. Tra i primi ad arrivare l'attore con la moglie Maria Letizia Gorga, interpreti dell'opera in scena oggi. Accolti dalla padrona di casa Laura Tonatto, sfilano il maestro d'armi Renzo Musumeci Greco, Maria Luce Gargallo di Castel Lentini, la regista Sofia Rinaldo e Irene Bozzi, in pellicciotto.E per stare in tema con la serata, ispirata ai magici giardini di Marrakech e alla casa marocchina dello stilista francese, in molti vestono il caftano. Come la bella e giovane Caterina Mancinelli Scotti. Ecco l'architetto Giusto Puri Purini. Invitati da Benedetta Lignani Marchesani anche Isabella Helfer e Marco Antonio Romeo con l'autore televisivo Luca Rossi. Appaiano Eleonora Attolico e poi lo stilista Marco Coretti. Guglielmo Giovanelli Marconi è in compagnia di Giuseppe Ferraioli. Petali di rosa sparsi sui banconi per sottolineare l'anima romantica dell'happening. Deliziosi baklava, per gli ospiti, annaffiati da succo di melograno e cocktail colorati. Ci sono Filippo e Moira di Robilant. In questo viavai senza fine, che occupa anche la strada, si riconoscono l'imprenditrice Sabina Guidotti e le manager Federica Fonti con Mariateresa Acone. Francesca Rizzo Campello saluta la gallerista Tamara Borghini, esperta di luce, e Raffaella Amati. Fa il suo ingresso Sofia Patrizi Montoro.