Nicola Vicidomini, quando la comicità diverte e fa riflettere

Animale o uomo? Attratti da questa domanda, diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui numerosi comici, raggiungono il teatro di via Carini. Qui sta per andare in scena “Fauno”, di Nicola Vicidomini. Dopo i ripetuti successi di “Scapezzo” e “Veni Vici Domini”, il più grande “comico morente”, come lui stesso si definisce in modo ironico, torna in prima nazionale con un atteso inedito. Ad applaudirlo arrivano amici, fan e colleghi come Rocco Papaleo, che si ferma poco prima dello show al bar del foyer per uno spuntino veloce. Lo saluta il compositore Jason Piccioni, figlio del grande compositore Piero Piccioni, apparso con la bella e bruna amica manager, Alona Tyshshenko.



Per i comici ecco Pippo Franco, serio e in giacca scura. Si affaccia il critico cinematografico Marco Giusti, in divertente cappello. Posti prenotati per lo scrittore Fulvio Abbate, l’attore Antonio Rezza e il cantautore Ernesto Bassignano. Fa il suo ingresso la bionda Deborah Farina, in lungo cappotto nero con bordi di pelliccia scura, visto l’insolito freddo del periodo. Ci sono l’attrice campana Milena Stornaiuolo con l’amico Gio’ Di Giorgio. Il comico Antonio Covatta, in chiodo e divertente t-shirt logata, fa un break fuori del teatro prima di lasciarsi andare alla comicità’ surreale del protagonista, in scena avvolto da una calda pelliccia grigia e zoccoli da bagno.

«L’apparizione di un Satiro in palcoscenico - dice il comico – con tanto di gambe caprine e zoccoli, è un modo per ricordare all’uomo la sua parte più misteriosa e dimenticata. Quella parte animale che mai dovremmo rinnegare». E fa il suo ingresso la fulva e simpatica Tiziana Foschi. Il Fauno archetipico, dunque, si ridesta su uno sfondo rarefatto e surreale, cantando il fallimento universale.

Aspetto interessante per uno spettacolo comico, si commenta tra le poltroncine, l’interazione con un habitat acustico realizzato con il musicista sperimentale Ndriu Marziano. Vicidomini, interagendo con un flusso di suoni e musica, opera in simbiosi con esclusivi utensili scenici e protesi appositamente realizzate. Attesi anche il conduttore Guido Barlozzetti e Amedeo Goria. I brani inediti, composti ed eseguiti elettronicamente dal maestro Piero Umiliani, scandiscono il respiro di un’azione sempre sospesa, affrancata totalmente dal reale.

