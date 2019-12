L'arte incontra i sogni con i bambini del Gemelli

Speranza e gioia per i piccoli degenti del Gemelli. Presso il reparto di radioterapia, diretto dal professor Vincenzo Valentini, sfilano i baby pazienti ma anche i loro celebri fan. Una bella giornata charity, realizzata dalla creatività della press agent Patrizia Brandimarte. “L’Art incontra i sogni”, questo il titolo della kermesse, quest’anno catalizza il fascinoso Franco Nero, di ritorno da Londra, e la modella Dana Ferrara, in cappotto rosso natalizio con stivali al ginocchio bianchi e tracolla griffata. Risuonano nell’aria le note del coro di Musicanova. Piccolo break con la proiezione del video ”Lo scrigno dei sogni”, realizzato dalle registe Paula Boschi e Francesca Calligaro per l’associazione Attilio Romanini, in procinto di avviare una raccolta fondi. Sotto un grande albero fatto tutto di peluche ecco il libro Lost Land (la terra degli oggetti smarriti) di Simona Sparaco, letto, in alcuni brani, dagli attori Graziano Scarabicchi, Damiano Caltagirone e dalla regista Lola Pagnani con la piccola Cindy. Il premio Oscar Gianni Quaranta, reduce dal successo della Carmen nei paesi arabi, ricorda il caro amico Maurizio Varamo autore del meraviglioso bunker dedicato alle terapie avanzate e ispirato all’inizio della creazione della Terra con tema cretaceo. Mentre lo stilista Pierpaolo Piccioli invia, da Londra, un messaggio augurale. Si avvicinano al mega albero di Natale la vice campionessa del mondo di nuoto sincronizzato, la bionda Manila Flamini, in tuta, la studentessa di medicina Federica Fanelli, in total red natalizio, e le manager Cristina Puccio e Claudia Cianfrocca. Il momento più atteso dai bambini è la consegna dei regali da parte di Babbo Natale. Tripudio di dolcetti, leccornie, torte, crostate e meraviglie della pasticceria. E la magia continua.

