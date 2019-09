Kat Graham, i fan stregati dalla vampira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capelli rossi, sgargianti t-shirt e "Il diario del vampiro". Una folla di ragazzini e ragazzine circonda, in una location di piazza Carlo Forlanini, la bella attrice americana Kat Graham: una delle protagoniste della serie The Vampire Diaries. «Questa è la mia seconda volta a Roma - dice l'attrice, padre liberiano e madre russa - e ogni volta rimango estasiata dal clima, la cultura, il cibo. Andrò anche alla settimana della moda di Milano».La star canta, a Natale sarà sul grande schermo con un film, ma nei cuori dei teen-agers resta sempre la Bonnie Bennett della serie tratta dalla famosa saga di Lisa Jane Smith. «Anche se parlava di vampiri - dice Chiara, 24 anni, biondo platino, arrivata dalla zona del Divino Amore, studentessa di cinema - ha trattato la dimensione delle problematiche umane». Poi, come molte altre fan in fila da ore, si fa autografare la foto dalla bella modella-cantante-attrice, seguita con attenzione dal suo make up artist personale, in sgargiante maglia di paillettes multicolori. Ci sono diversi genitori al seguito, con tanto di macchina fotografica. I telefonini scattano migliaia di selfie e ogni supporter, oggi, riceverà per mail la propria foto con la stella.