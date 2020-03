Ricette d'amore in salsa orientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Casa del Cinema evento speciale per festeggiare la fine delle riprese di Italian Recipe (La ricetta italiana) un remake in salsa orientale del celebre film, Vacanze romane girato interamente nella Capitale. La Città Eterna ha fatto da magico scenario alla storia d'amore dei due protagonisti Yao Huang e Liu Xun attori molto amati in patria, che come Gregory Peck e Audrey Hepburn si ritrovano a girare in sella ad una vespa.Proprio la bellezza e l'amore per la cultura italiana, oltre a venire fuori in ogni scena del film, che uscirà alla fine dell'anno, sono stati i protagonisti della mattinata alla Casa del Cinema. E in particolare ad emergere sono stati i prodotti enogastronomici del made in italy anche grazie al forte desiderio della protagonista di diventare una grande chef sulle orme di Cannavacciuolo.Tutti i presenti, oltre a prendere parte a un delizioso lunch con specialità dello Stivale, a fine evento hanno ricevuto in omaggio una doggy bag piena di prelibatezze italiane. Fra gli intervenuti naturalmente anche tanti protagonisti della pellicola come i produttori Cristiano Bortone e Roberta Manfredi, il dirigente di rai cinema, Carlo Brancaleoni, autore del film, Alberto Simone e il loro figlio Matteo.