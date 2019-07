All'Isola del cinema in modalità aereo

Dolce vita che te ne vai, tra uno Spritz e un tagliere di salumi e formaggi, sul Lungotevere in festa. Con vista sul fiume, Massimo Lopez e Tullio Solenghi prendono posto a tavola per una cena privata sull’Isola Tiberina a cui partecipa, tra gli altri, anche l’attrice Giovanna Di Rauso. Sorridenti, si concedono ai flash prima di proseguire la serata mentre, nell’Arena Groupama, è tutto pronto per mettere gli smartphone in “Modalità aereo”. Come nella commedia di Fausto Brizzi, arrivato con la campionessa Silvia Salis e accolto da Francesca Piggianelli che introduce film e cast sul palco della kermesse “L’Isola del Cinema”, diretta da Giorgio Ginori.



Aspettando la proiezione, Brizzi in dolce compagnia si intrattiene con Paolo Ruffini, uno dei protagonisti della pellicola, con la compagna Diana Del Bufalo che sfoggia un grazioso abitino a pois. Lillo Petrolo, giunto in scooter, fa il pieno di foto e fan insieme a Piggianelli, responsabile “Nuovo Cinema Italiano” della manifestazione di celluloide. Brindisi e bollicine, abbracci e gag. Il regista romano saluta dal palcoscenico gli altri interpreti assenti: Violante Placido in tournée e Dino Abbrescia impegnato sul set. “Modalità aereo” è una divertente fotografia della contemporaneità in cui si vive troppo spesso connessi al web con la conseguenza di essere sconnessi dalla realtà per l’eccessivo utilizzo dei social network.

