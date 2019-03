Ischia film si presenta con la prima di “Un viaggio indimenticabile”. Ecco chi c'era

La magia della città eterna e l’esplosione di colori, profumi e il mare cristallino di Ischia. Una combinazione perfetta quella che, ieri sera, ha contagiato di entusiasmo i numerosi ospiti intervenuti all’anteprima del film “Un viaggio indimenticabile”, di Til Schweiger (che vanta tra i protagonisti Nick e Sofia Nolte insieme a Jacqueline Bisset, Greta Scacchi e Matt Dillon), che ha fatto da apripista alla presentazione della diciassettesima edizione dell’Ischia Global Film & Music, kermesse estiva in programma sull’isola verde dal 14 al 21 luglio. Brillante e ospitale padrone di casa il fondatore e produttore della rassegna dal sapore internazionale, Pascal Vicedomini, il giornalista e produttore campano che da anni porta orgogliosamente in giro per il mondo il meglio della produzione audiovisiva, che decide di dare il benvenuto fuori dalla sala «perché questa é una serata tra amici storici che meritano il calore di un abbraccio autentico lontano dai fasti formali e rigorosi delle cerimonie, insomma siamo tutti easy».



A rafforzare il messaggio ci pensa il presidente onorario della manifestazione, Tony Renis, elegantissimo in completo nero e sciarpa nelle sfumature del rosa, che ringrazia il pubblico «Vi aspettiamo sull’isola per la nuova edizione, che sarà come al solito una bomba, piena di super ospiti, grandi sorprese e con i paesaggi straordinari che tutti ci invidiano». L’applauso generoso fa il bis non appena fanno il loro ingresso nella sala gremita i premi Oscar Paul Haggis, Gianni Quaranta e Giorgio Gregorini. Flash a raffica per Yvonne Sciò, in completo nero a quadri, seguita dalla solare Elisabetta Pellini ed Elena Bonelli, in completo rosso e giacca color oro con grandi rose stampate, Andrea Roncato. Tra i volti noti ecco Renato Balestra, Mirca Viola, Alessia Fabiani con l’amico Beppe Convertini. Tra le poltroncine si accomodano anche i produttori tedeschi Christian Specht e Sebastian Schweiger, arrivati in sostotuzione del regista rimasto bloccato in Germania per improvvisi impegni di lavoro.

Sorrisi e strette di mano anche per Christian Marazziti, arrivato con la compagna, e la bellissima Carolina Marconi, in look nero e con i capelli raccolti in uno chignon. E al termine della proiezione grande festa sulla terrazza di Palazzo Naiadi dove Vicedomini con Aldo Arcangioli e i padroni di casa Nico Sinisgalli e Mary Rosito, in compagnia di altri super ospiti, hanno colorato la notte con una cena gourmet dal sapore ischitano per brindare all’ennesimo successo in omaggio all’Isola che fa innamorare ogni turista al primo sguardo.

