Internazionali di Tennis, all'ultimo set il tifo è da star: da Fiorello a Bebe Vio

Suspense e glamour. La tribuna d’onore del centrale è sold out con nomi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Va in scena la finale maschile tra Rafael Nadal e Novak Djokovich, vinta dal primo, e il parterre non può che essere de rois. Gli ospiti vip soggiornano nei candidi salottini en plein air della lounge dedicata, a due passi dagli spalti. Qui il presidente del Coni Giovanni Malagò saluta il calciatore della Roma Aleksandar Kolarov e Bebe Vio. Sono in tanti a sfilare di fronte ad una platea di fan e curiosi, assiepati lungo le piante che delimitano l’esclusiva area. Arriva la bellissima Anna Safroncik, in scarpe da tennis, camicia bianca e inconfondibile sorriso.



La seguono Paola Turci, che la sera precedente si è esibita con le sue hit nello spazio stellato della kermesse, Angela Melillo e l’attrice Valeria Solarino. Laura Morante, in maglione bianco, arriva di corsa. Fanno il loro ingresso il presidente di Musica per Roma Aurelio Regina, l’attrice Anna Ferraioli Ravel, Rosario Fiorello e Ilaria de Grenet. Poi si raggiungono le gradinate. La bionda Anna Falchi, chiodo nero e occhiali da sole, siede accanto al compagno Andrea Ruggieri. Poco prima di entrare in tribuna, Bruno Vespa saluta Giuliano Amato, grande appassionato di tennis. Accanto a Nicola Pietrangeli ecco Gustavo Kuerten, ex giocatore di tennis, premiato con la racchetta d’oro maschile. Mentre quella femminile va a Roberta Vinci. Nei dintorni del centrale avvistato il presidente del Circolo Magistrati Corte dei Conti, Massimiliano Atelli.



E non passa certo inosservata la splendida Manuela Arcuri, in blusa fantasia, ospite di Gabriel Bròcani a “Note di sport” di Rai Radio Uno Sport. E ancora il calciatore della Lazio Joaquin Correa, in corta zazzera bionda, al fianco della fidanzata-modella, la statuaria Desirée. Il gran finale di questa maratona agonistica è con il live show di Jerry Calà. E l’appuntamento, con talenti e note, è ovviamente al prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA