Una festa dedicata alla salute con gli artigiani della musica

Musica e teatro per una sera dedicata alla salute. All’inaugurazione di Ars Biomedica, la nuova clinica privata in via Luigi Bodio, viavai di personaggi del mondo della cultura e dello sport. A fare gli onori di casa l’amministratore Federico Guarnieri, al taglio del nastro ha presenziato monsignor Paolo Ricciardi vescovo ausiliare delegato per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Arrivano Domenico De Masi, Dario Argento con la figlia Fiorella, Simona Marchini (nel tondo), Alda Fendi ma anche eccellenze mediche come Massimo Massetti, direttore di cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Gemelli, l’ex presidente Figc Giancarlo Abete. Luci e musica fino a tardi. Sul palco il maestro Giorgio Battistelli ha presentato la sua opera di teatro musicale Experimentum Mundi insieme a Peppe Servillo. Durante la serata sono state presentate anche le divise del personale disegnate dallo stilista Roberto Capucci.

