Passeggiata in mare e spuntini, la vacanza vip formato relax

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al primo posto tra le spiagge dog fiendly a Forte dei Marmi c'è il Twiga, ma i cani in Versilia possono seguire il loro padrone su tutte le spiagge attrezzate. Questa estate in vacanza si va con tutta, ma proprio tutta la famiglia. Come fa la splendida Anna Kanakis, che con il marito, il banchiere Marco Merati Foscarini e la madre, per il relax agostano ha scelto il mitico resort di Alessandro Battaglia, a picco sul mare omerico del Circeo, dove sono benvenuti i bassotti a pelo raso Tutankhamon e Giuditta, inseparabili amici dell'attrice-scrittrice che sta completando il suo terzo romanzo. A Capalbio una newentry hollywoodiana come Richard Gere ha scosso la villeggiatura lounge della Piccola Atene.L'attore, insieme alla terza moglie, l'ereditiera Alejandra Silva, il primogenito Homer e il piccolo Alexander di pochi mesi si è incontrato a pranzo con Carlo Puri in un esclusivo country club di Macchia Tonda. Al bar La Mandria, unico punto vendita dell'esclusivo borgo ruralchic di Pescia Fiorentina, è arrivata una musa sia della commedia che del dramma, Margherita Buy. L'attrice, come Barbara D'Urso, da tempo ha scelto la Maremma, un buen retiro dove la campagna incontaminata si salda con gli arenili neri e ferrosi dell'ultimo lembo di Toscana. In fondo alla vista c'è l'Ultima Spiaggia, porto sicuro anche di Elisabetta Pellini appena di ritorno dalle isole greche.Per godersi la tranquillità e l'acqua smeraldina a metà del tombolo di Feniglia Leo Gassman, concorrente di XFactor, fisicaccio bello come il sole, figlio di Alessandro e di Sabrina Knaflitz, insieme agli amici affitta la bici da Alan Grilli, al cancello della Forestale di Ansedonia.Tre chilometri di pedalata dentro la pineta fino al paradiso di tronchi levigati dal mare e sabbia bianca che affascina anche Maria De Filippi. Giorgio Tirabassi, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano preferisce la due ruote con pedalata assistita per volare insieme alla moglie, la gallerista Francesca Antonini, da Ansedonia fino agli scogli portercolesi. Alla Capannuccia, sulla stessa spiaggia, si crogiola sui lettini una delle più belle coppie dello spettacolo italiano Alessia Mancini, lo stesso bikini indossato all'Isola dei Famosi, e il conduttore Flavio Montrucchio, mentre l'eterea Yvonne Sciò, stile trendy international, cappello di paglia e gonnellone, insieme alle amiche sorbisce un long drink alla Giannella sotto la tenda del Tramonto, con sguardo sul golfo chiuso tra Santo Stefano e Talamone.