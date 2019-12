In fila per Don Matteo tra applausi e selfie

Tutti in festa per Don Matteo. La celebre fiction, prodotta dalla Lux Vide, ha compiuto venti anni e ha celebrato il traguardo raggiunto con una cena di gala nel ristorante del Maxxi. Nello spazio museale di via Guido Reni si è ritrovato il cast al completo che dal prossimo 9 gennaio tornerà sulla prima rete nazionale con la dodicesima stagione. Il più acclamato, naturalmente è stato proprio lui, Don Matteo o meglio ancora Terence Hill arrivato però senza l'amata bicicletta. Il mitico attore americano, in completo di pelle scuro, appena arrivato è stato travolto dall'affetto dei colleghi e di qualche fan che hanno subito approfittato per scattare un selfie ricordo.



Grande mattatore della serata anche Nino Frassica, in stile casual con jeans e felpa, che ha scherzato con i fotografi prima di lasciarsi immortalare dai loro flash. Nathalie Guetta e Francesco Scali, meglio conosciuti come Pippo e Natalina, sono sembrati invece imbarazzati davanti alle tante attenzioni nei loro confronti, mentre decisamente pimpante è apparsa la giovane Maria Sole Pollio che avvolta in una sgargiante vestitino rosa, ha coinvolto gli altri attori come la capitana Maria Chiara Giannetta e la deliziosa Jenny De Nucci in una sorridente selfie ricordo. Presenti anche gli altri protagonisti della serie come Sidney Rome, Antonio Catania, la bimba Aurora Menenti, Serena Iansiti, Dario Aita, Maria Chiara Giannetta, Lino Di Nuzzo e Francesco Castiglione. Hanno fatto il loro ingresso nella sala le affascinanti Martina Colombari e Rossella Brescia, Giorgia Surina, Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Gianmarco Saurino e Valeria Fabrizi in compagnia della figlia Giorgia Giacobetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA