Tante mamme vip in fila per "Il principe azzurro"

“C’era una volta il Principe Azzurro”. No, non è l’inizio di una nuova fiaba, ma il titolo delfilmd’animazione, distribuito da M2pictures, che arriverà nelle sale della Capitale giovedì prossimo. Un’anteprima della pellicola, che racconta una nuova e originalissimaversione della storia del personaggio più amato di tutte le favole, è stata organizzata, nella multisala di via Massaciuccoli, dal manager Antonio Flamini. Protagonisti dell’evento i bambini, arrivati mascherati, che si sono messi subito in fila per farsi truccare. Tante anche le mamme famose che hanno accompagnato i loro piccoli a vedere l’insolita storia del Principe Filippo Azzurro e della sua ricerca del Vero Amore.Si intrattengono a chiacchierare amichevolmente prima che si spengano le luci Sofia Bruscoli - con uno sgargiante giacchetto leopardato - e Marika Coco, MariaGrazia Nazzari e la procace Karim Proia (nella foto di Paolo Rizzo) in compagnia del marito, anchelui attore,Raffaele Buranelli.



