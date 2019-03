Bulli e pupe, festa pulp per Gomorra

Oltre trecento persone hanno affollato ieri sera il cinema di piazza della Repubblica per assistere all'anteprima dei primi due episodi della nuova serie di Gomorra 4. Arrivate da ogni parte di Italia, i fan delle serie hanno avuto l'opportunità di assistere alle nuove puntate in compagnia del cast presente in sala. Laura e Luciano sono giunti appositamente da Milano e hanna occupato il primo posto della lunga fila formatasi all'ingresso del cinema. «È sicuramente la migliore produzione italiana - racconta Luciano - Siamo davvero contenti di essere riusciti a vincere i posti messi in palio da Sky per assistere all' anteprima». Finalmente vengono aperte le porte della multisala. Cominciano ad arrivare anche alcuni giovani attori della serie e a sorpresa Franck Matano.



IL CAST

Il più emozionato è il giovane Luciano Giugliano, new entry del cast nel ruolo di Mickey Levante. «Per me recitare in Gomorra è stato quasi un sogno. Sono infatti un fan da sempre e ho rifiutato altre proposte con la speranza che mi chiamassero. Sono stato accolto benissimo da tutta la produzione e questo mi ha messo a mio agio malgrado sia un set molto impegnativo vista la presenza di ben quattro registi». Ci sono Claudia Tranchese, Gianni Parisi, Andrea De Maria, Riccardo Ciccarelli e Maria Pia Calzone. L'attesa però è tutta per i protagonisti della serie. Nel frattempo che arrivino, le persone vengono finalmente fatte accomodare in sala. Chi si aspettava di vedere un pubblico di giovanissimi rimane deluso. Ci sono persone di tutte le età, ma gli adulti sono in maggioranza: «il fatto è che più ti invecchi e più ti arrabbi e quindi ti ispiri ai personaggi di Gomorra» scherzano Silvia e Elisabetta, due amiche arrivate da Roma. Finalmente arriva il momento clou. Il primo ad entrare in sala è Marco D'Amore, in compagnia della fidanzata Daniela. Lui in verità nella nuova serie non dovrebbe comparire. Ciro infatti non c'è più perso fra le bollicine. Il presentatore annuncia l'ingresso di Genny Savastano, Patrizia Santoro, Enzo Villa Sangue Blu, Valerio Misano 'o Vucabulà e Azzurra Avitabile. Parte un tripudio di applausi. Savastano prende il microfono è incomincia a parlare «Ma non sei stanco, è da stamattina che stiamo in giro. Io voglio solo andare a dormire» lo interrompe in dialetto napoletano, fra le risate dei presenti, Patrizia. Prima che le luci si spengano, rimane il tempo di fare un selfie al grido di bollicine e di invitare i presenti a non fare video spoiler.

