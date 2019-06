Golf e solidarietà, all'asta al Parco de' Medici fa il record la maglia di Totti autografata

Golf e solidarietà per i più piccoli. Anche quest’anno di scena, sul tracciato di Parco de’ Medici, l’appuntamento con il gettonatissimo torneo charity di golf ricco di sorprese e nomi eccellenti. Una giornata di sport, promossa dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, in collaborazione con l’Associazione Bambino Gesù Onlus, arrivata alla decima edizione per sostenere i progetti della volitiva associazione no profit. Si comincia in mattinata, con la gara, a cui prendono parte, tra i tanti, Stefano Masciarelli e gli ex calciatori Stefano Desideri e Giuseppe Incocciati. Lotta serrata in campo: su alcune buche c’è in palio addirittura una vettura. Poi, verso il crepuscolo, dopo il variegato cocktail a base di colorati smoothies e drink, a pochi metri dalla mongolfiera atterrata in mezzo al percorso va in scena il gala. Motore dell’evento, un esuberante Piero Chiambretti che passa da un completo color sabbia, del pomeriggio, ad uno, più da cerimonia, blu. Lo salutano la bellissima Ilenia Pastorelli, che cattura gli sguardi avvolta nel suo delicato outfit color prugna, con volant. Il mondo dello spettacolo schiera anche Roberta Giarrusso, in delizioso albicocca e swarovski, che scherza con Masciarelli e il regista Daniele Falleri.



Sfilano Vittoria Schisano, Dario Ballantini, Zdenek Zeman. I tavoli sono collocati lungo la buca uno tra lo stupore degli invitati. Posti prenotati per il produttore Riccardo Di Pasquale e Domenico Barrilà, psicoterapeuta e autore. «Siamo orgogliosi di rinnovare l’appuntamento con il Torneo di Golf benefico Ronald McDonald - dice Fabio Calabrese, presidente della Fondazione - uno dei momenti più emozionanti per la nostra realtà che ci consente di sostenere concretamente molte persone, finanziando attività per le famiglie in un periodo duro come quello della cura dei figli. Siamo dunque molto soddisfatti del crescente successo ottenuto dall’iniziativa». Il colpo d’occhio dei tavoli collocati lungo il verde dei fairways è notevole. E in molti apprezzano, nel corso del gala a base di prelibatezze mediterranee. Poi è il momento clou dell’happening: la tradizionale asta benefica con la maglia di Totti, autografata, e tanti altri pezzi tra cui gioielli e beni griffati. E alla fine, grazie all’intervento di Chiambretti, quest’anno la cifra raccolta è davvero da record: ben 425.000 euro. Si brinda fino a tardi, sotto le stelle, alla buona volontà dei golfisti capitolini.

