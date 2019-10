Gnam in versione fantascienza: mega party sulle note del dj spaziale Martin Solveig

Benvenuti nel futuro. Party esclusivo per ottocento selezionati ospiti alla Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea dove l’azienda di tabacco leader dei prodotti senza combustione ha presentato il suo ultimo dispositivo. Un evento che è stato impreziosito dalle performance di due grandi interpreti. In consolle Martin Solveig che ha fatto scatenare gli invitati in una pista di forte impatto futurista proponendo i suoi più grandi successi come “Everybody”, “Hello” e “All day and night”.



Il dj francese vanta nella sua carriera collaborazioni con dj del calibro di Bob Sinclar, Roger Sanchez e Todd Terry. Lo spettacolo è proseguito in cucina dove lo chef stellato Riccardo di Giacinto ha dato il meglio di sè presentando un menù che ha spaziato dai Marshmallow parmigiano e tartufo, al melone in osmosi di Negroni fino ad arrivare al Riassunto di carbonara e tiramisù di baccalà e patate, per finire con un Cioccolato e guanciale affumicato come dessert.



Piatti che insieme a una scenografia glamour e innovativa hanno incantato gli ospiti e in particolare la luminosa Jane Alexander in compagnia di Giammarco Amicarelli, gli ex calciatori Sergio Brio e Stefano Mauri, il protagonista di una fortunata serie tv, Alessandro Tersigni, Elisabetta Ferracini, le attrici Giovanna Rei ed Elisabetta Pellini e Nathalie Caldonazzo in elegante vestito lungo bordeaux. La Galleria Nazionale si è trasformata in un set di fantascienza dove l’arte si è confusa con la più alta tecnologia.

