Un fantasma sul palcoscenico: sfilata di vip a teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfilata di vip aldi viaper la première romana di “”, spettacolo tratto dal film cult del 1990. Lo show arriva nella Capitale fino al 9 febbraio adattato dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin e diretto da Federico Bellone. Nel panni del bancario newyorkese Sam, interpretato da Patrick Swayze, l’attore Mirko Ranù, mentre la bella Giulia Sol è Molly, personaggio che al cinema fu di Demi Moore. Gloria Enchill è la medium Oda Mae (ruolo da Oscar per Whoopi Goldberg), Thomas Santu è Carl, il mandante dell’omicidio del protagonista. Nel foyer flash per Giampiero Ingrassia con le sue Rebecca e Veronica, Pippo Baudo, Alda D’Eusanio, Marina Fiordaliso, Giulia Luzi, Francesca Valtorta, Pamela Camassa, Barbara Foria. Gli effetti visivi e le note pop-rock incantano il pubblico. Prime file riservate per i produttori Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, Barbara Bouchet e Valeria Fabrizi, Elena Santarelli, Brigitta Boccoli, Maria Monsè, Antonella Mosetti, Samantha de Grenet con Luca Barbato, Massimiliano Varrese e Valentina Melis. In scena, special guest la star Ronnie Jones. Tra gli ospiti Neri Parenti e signora, Beppe Convertini, Graziano Scarabicchi, Gianni Sperti, Michele La Ginestra, Roberto Fazioli, Benedetta Mazza, Giulia Petrini, Vera Gemma e altri. Tutti in piedi per il finale.