Generazione free style, sfide a colpi di break dance

Sfide a colpi di break dance al parco tematico Cinecittà World per gli appassionati della danza urbana che fino a ieri, grazie allo Yo! Urban Dance Fest, hanno avuto la possibilità di combattere con creatività e a tutto sound per aggiudicarsi il titolo di vincitore tra freestyle battle, premi, borse di studio e divertimento. Workshop sulla cultura, choreographic contest acrobatici per migliaia di giovani in un contenitore dedicato alle forme gestuali del mondo metropolitano tra cui l'house dance, il jazz rock, il popping. Un fenomeno che nella Capitale sembra essere un trend diffuso: l'Hip Hop Dance Championship al Teatro Olimpico e l'Ostia Hip Hop Festival, ospitano special guest internazionali pronti a valutare le battaglie tra crew e dei singoli ballerini. All'Urban Dance Fest 2019, che presenta anche la sezione Kids dedicata ai più piccoli con oltre 200 breakers e quella dedicata ai beginners, hanno partecipato come giudici il francese Waydi, membro della storica crew Criminalz, attualmente uno dei punti di riferimento per la scena hip hop mondiale, il francese Yugson, leader della storica crew Serial Stepperz, e Joseph Tsosh, celebre per i suoi laboratori coreografici e già giudice per il World of Dance. Moltissimi anche gli ospiti italiani, tra danzatori e maestri delle coreografie quali Livia Gianiorio, Marco Cavalloro, Gianni Eligiano, Gabriele Emili e Ilenia Rossi. La due giorni è stata animata alla consolle dalle playlist dei dj Ake, Met, Fedak e Roby in un evento fatto di adrenalina allo stato puro e presentato da Nico Real, Pumba e Chiara Bucciarelli, host per le battle.

