La solidarietà scende in acqua

La fine dell'estate quest'anno si è celebrata all'Eur, tra sport, cultura e beneficenza. Al Circolo Tennis Eur si è svolta la tradizionale cena di Gala Telethon a bordo piscina, momento clou della stagione. Impeccabili e premurosi nell'accogliere gli ospiti c'erano i padroni di casa il presidente Vincenzo Vecchio e il vice presidente Bruno Costi, mentre a lasciare con il fiato sospeso i presenti sono state le esibizioni della squadra vice campione del mondo di nuoto sincronizzato della Polizia di Stato, che ha regalato una spettacolare performance in piscina.A tuffarsi con leggiadria nelle acque illuminate dalle luci della luna, mostrando l'unicità e l'armonia di questo sport mondiale, c'era la squadra Fiamme Oro di nuoto sincronizzato, accompagnata dal direttore tecnico del settore nuoto sincronizzato delle Fiamme Oro Roberto Bonanni e dall'allenatrice del sincro alle Fiamme Oro Mariangela Perrupato. Oltre ai due olimpionici, il sincronetto romano Giorgio Minisini e Manila Flamini, campioni del mondo in coppia 2019, hanno danzato davanti ad un pubblico rapito e in religioso silenzio anche i vice campioni del Mondo a squadre 2019 Francesca Deidda, Alessia Pezone, Domiziana Cavanna, Francesca Zunino, Enrica Piccoli, Isotta Sportelli e Lucrezia Ruggero. C'è stato inoltre modo, in una serata baciata da un piacevole Ponentino, per apprezzare la bravura recitava di Anna Foglietta. L'attrice romana, arrivata al circolo in elegante abito color cipria sotto braccio del marito Paolo Sopranzetti entrambi soci del Circolo Eur, ha letto il monologo Felicità è ora, testo che ha scritto di getto giusto poche ore prima dello show.Tra i tanti soci intervenuti per la serata di spettacolo e solidarietà non potevano mancare il questore Luigi Carnevale capo della sicurezza polizia del Papa in compagnia della moglie Maria Nunzia e l'ambasciatore Claudio Bisogniero già vice segretario Generale della NATO. Piacevolmente colpiti dal ricco programma Stefano Laporta, presidente Ispra, l'Istituto per la tutela ambientale, Stefano Ziantoni vice responsabile presso Rai Vaticano accompagnato dalla moglie Annalisa Manduca e il direttore di Radio Rai Roberto Sergio. Applausi scroscianti anche durante le premiazioni assegnate al Circolo dalla Fit ai giovani tennisti Next Gen 2019. Tanti i brindisi, prima che si spegnessero le luci del circolo di tennis di viale dell'artigianato.