Gala delle Margherite: tra vip e musica, l'eleganza va in scena a via Veneto

La carica dei 500, nell’hotel deluxe di via Veneto, per la trentesima edizione del Gala delle Margherite, l’evento charity diventato un “must” per i fedelissimi della sua fondatrice, l’infaticabile Biancamaria Caringi Lucibelli, e per gli amanti delle serate dal fascino d’altri tempi, tutte abiti lunghi, smoking, fiori, tulle, pizzi, musica lirica e luci scintillanti. Dopo l’opening canora della giovane Zua Lucibelli che interpreta il brano Never Enough, e la sfilata di abiti da sera e da sposa ispirati alla Dolce Vita, la serata (a favore della Cabss Onlus per i bimbi sordi e sordociechi presieduta da Roberto Wirth) si apre con l’applauditissimo omaggio musicale della cantante e attrice Elena Bonelli ad Ennio Morricone.



Ma siamo solo all’inizio dello spettacolo che, presentato da Nino Graziano Luca con la partecipazione di Manuela Maccaroni, prosegue con il concerto diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli, dedicato a Giacomo Puccini e alle arie d’opera che sono un inno all’amore. Ecco Alessandra Canale, entusiasta della performance del maestro Sipari, Anna Fendi, il direttore dell’albergo Marc Lannoy, l’astrologo e costumista Massimo Bomba, l’imprenditrice Emanuela Biffoli, Irene Bozzi, l’artista Ilian Rachov. Il menù della cena placée è a cura dello chef James Foglieni. Torta a forma di margherita e danze nel salone dove, la sera dopo, la giovane Maila Mele, 24 anni, si è aggiudicata la vittoria del Westin Got Talent che ha visto in gara i più talentuosi barmen italiani emergenti.

