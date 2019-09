Vacanze romane con brindisi di compleanno a sorpresa per l'attore Francois Cluzet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze romane con sorpresa per l’attore Francois Cluzet. Il protagonista di “Quasi amici”, la commedia che nel 2012 ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, l’altra sera era ai tavoli di un noto ristorante di piazza Cardelli con accanto la bella e simpatica moglie Narjiss. La coppia, in polo informale lui e in lucente casacca nera lei, si è fatta prendere per la gola dalle tipiche ricette della cucina romana preparate ad hoc. Una cena che è diventata tutto ad un tratto “scintillante” quando il cuoco Mattia Chendi ha saputo che era il giorno del compleanno dell’artista francese. Dalla cucina, allora, è stata fatta arrivare una mini torta al cioccolato - portata personalmente in sala dal giovane chef - in cima la candelina et voilà, ecco un’esplosione di auguri. Immancabile anche il brindisi finale con la promessa di tornare anche il prossimo anno.Emozioni forti anche per Jerry Calà immortalato, in doppio petto, nel centro di Roma. L’artista di origine siciliane, infatti, non sta più nella pelle per l’atteso debutto via streaming, il prossimo due ottobre, del suo “Odissea nell’Ospizio”, il film che riporta sugli schermi i famosi Gatti di Vicolo Miracoli. Un altro momento importante per la sua lunga carriera che il comico attende con la solita simpatia e stravaganza.