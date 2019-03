A Palazzo Farnese una festa di gusto per la cucina francese

Inno alla Provenza in una cena molto speciale che esalta il savoir-faire culinario e profuma di lavanda. Ieri sera l’ambasciatore di Francia Christian Masset ha ricevuto settanta invitati di rango, rendendo omaggio a una delle più amate regioni francesi. Nel sontuoso Palazzo Farnese, nel primo giorno di primavera, si festeggia “Goût de France/Good France”, manifestazione mondiale che al suo quinto appuntamento, riesce a coinvolgere tremila ristoranti in cinque continenti e, in Italia, dà impulso al forte legame tra i Paesi cugini.



I gusti delle due nazioni giocano tra loro con una inedita sperimentazione di colori, sapori. Nel cortile è stato ricreato il frinire delle cicale, la lavanda è nel colore che tinge i colonnati e nel sentore delle candele. Ad accorrere per celebrare l’esclusivo e magico momento personalità della politica, delle istituzioni, della stampa, della diplomazia, dello spettacolo. Tra loro il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la giurista e vice presidente della Luiss Paola Severino con il marito Paolo Di Benedetto, il consigliere diplomatico del presidente Mattarella Emanuela D’Alessandro, la direttrice della Galleria Borghese Anna Coliva, la presidentessa del Maxxi Giovanna Melandri, la direttrice del Museo Nazionale Romano Daniela Porro. Si incontrano nelle magnifiche sale dell’ambasciata: Bruno Vespa e la moglie Augusta Iannini, il rettore dell’Università Roma Tre Luca Pietromarchi con la moglie Silvia, Piero Fassino e la moglie Anna Maria Serafini, il vice dindaco di Roma Luca Bergamo, l’ambasciatore Michele Valensise con la moglie Elena, l’ambasciatore Umberto Vattani con la moglie Isabella, Olimpia Weiler Colonna, Monique Veaute presidente del Roma Europa Festival, Marcel Petrignani.

Tutti incantati dall’atmosfera festosa e calda, e dalla cena con tocco provenzale preparata da Lieven Van Aken, chef stellato del Domaine de Manville, in collaborazione con Hubert Malidor, chef dell’ambasciata. Con loro i Vice chef: Riccardo Isotti e Frédéric Nechaouni specializzato in alta pasticceria. Una serata ad elevatissimo livello gourmet. L’iniziativa è da subito all’insegna della cucina responsabile. Ora si è aggiunto il sostegno a “No more plastic”. La prelibata serie di portate della cena in ambasciata prevedeva: bottarga, pesce reale e ricci con aceto di mandarino, carré di agnello in crosta con maggiorana. Per dessert: crostata ai pinoli con miele di Provenza. Champagne, ça va sans dire, per brindare.

