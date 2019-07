Serata glam per lo Sport, tappeto rosso per 25 anni di campioni

La festa di una grande famiglia dello sport. Il Forum Sport Center ha celebrato ieri sera i primi venticinque anni di attività con un party riservato ai soci e a selezionati invitati. Accolti da un lungo tappeto rosso l’attore Franco Nero - che ha ricordato di aver partecipato dieci anni fa al compleanno dei quindici snni - il ballerino Angelo Madonia, il Soprano Chiara Taigi e i campioni del tennis Mara Santangelo, Karin Knapp e Flavio Cipolla. Molti emozionati i presidenti del Circolo, Giampaolo Duregon e Walter Casenghi.



«Siamo orgogliosi - hanno detto - perché in questi anni siamo riusciti a cambiare la mentalità dei romani e a far diventare questo Circolo un punto di riferimento, non solo sportivo, di tutta la città». Con il tempo, infatti, il Forum si è trasformato in uno spazio polivalente a disposizione delle famiglie, per i talenti junior, per la crescita dei bambini e la socialità degli adolescenti. La festa è stata illuminata dall’esibizione dei Twister Entertainment una squadra di ballerini guidata del ballerino Simone Di Pasquale - vincitore della prima edizione di Ballando con le stelle - e soprattutto dallo spettacolo pirotecnico dei fuochi di artificio. La serata si è conclusa con un dj set a bordo piscina e con un brindisi augurale: che il Forum porti sempre avanti quel valore trasversale insostituibile nella vita, nella cittadinanza, nella società: lo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA