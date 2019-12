Se la fiction va in diretta, ma a teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La televisione vista in teatro. Davvero un inedito per Roma. Serata di festa per la fiction Pezzi unici, di Cinzia Th Torrini, in verde scuro, al braccio del suo Ralph Palka. Al teatro di via Giulia sfila tutto il cast dell'apprezzata serie, e gli amici, invitati a vedere l'ultima puntata in diretta tra le poltroncine dello stabile. Da Sergio Castellitto, che arriva con la moglie Margaret Mazzantini e i figli Maria, Anna e Cesare, tutti molto schivi di fronte all'obiettivo, alla fascinosa Irene Ferri, in cappotto dalle tonalità blu, capelli raccolti e uno strepitoso paio di sandali tacco dodici tempestati di swarovski. Subito clic con Castellitto.Ecco Marco Cocci, in giubbetto e camicia a quadri, reduce da un concerto rock in giro per l'Italia, voce e chitarra. Alterna infatti la professione di attore con quella di cantante. Arrivano Fabrizia Sacchi, l'altissimo Lorenzo de Moor, il morto della serie, con zuccotto scuro, l'affascinante Leonardo Pazzagli e Anna Manuelli, in nero. E ancora la tenera Carolina Sala, in mini sempre scura, colore scelto dalla gran parte delle attrici presenti, e poi la fulva Margherita Tiesi. Lucrezia Massari, in nero con disegni applicati: posa per uno scatto con il poliedrico Cocci, con cui, nella fiction, intreccia una storia. Tra il pubblico Anna Ferraioli Ravel. Divertenti i tre ragazzi del gruppo musicale dei Redtree groove, che suonano nella fiction. «Questa serie - dice Castellitto - parla dei rapporti umani e della loro complessità. Mi è piaciuto interpretarla. Anche nel ruolo rude del falegname». In attesa della messa in onda si brinda con un cocktail buffet a base di cous cous, pizzette, ricottine con miele e ottimo vino. Poi tutti in sala a vedere il gran finale con risoluzione del mistero. Fiato sospeso fino a tardi.