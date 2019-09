Sapore di mare per le nuove star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primain, nel quartiere cool della Capitale. La notte si accende e la movida non rinuncia a brindisi e champagne in un delizioso locale nel cuore della città. I profumi del mare e della terra incontrano i sapori mediterranei, accompagnati da vini di pregio. Circa 200 gli invitati all’opening del ristorante che fa già impazzire i mondani, in fila tra selfie e stories per i social davanti al prelibato banchetto. Sfilano come se fossero su un red carpet le bellissime attrici Simona Borioni, in verde acqua e bianco con Massimiliano Pulciani, Lavinia Andolina, Alexia Turchi, Roberta Garzia con il suo adorabile barboncino Lupin e in compagnia di Manuela Morabito. Ritarda, perché sta frequentando un corso serale per diventare sommelier, ma non manca all’happening la sorridente Francesca Valtorta. Arrivano la bionda conduttrice e supermamma Carolina Rey con Roberto Cipullo, Gianmarco Vettori, da “Gomorra” Roberto Oliveri e da “Suburra” Luca Paniconi.Ecco Elia Fongaro, Leonardo Pantoja, la designer di gioielli Paola Spinetti, Roberta Beta, Geppi Di Stasio con Roberta Sanzò. Atmosfera effervescente durante l’evento, outfit dalle fantasie animalier e mise da capogiro catturano l’attenzione e l’obiettivo dei fotografi. Fra gli ospiti la spumeggiante Liliana Fiorelli, l’attore Ralph Palka, compagno della regista Cinzia Th Torrini, il maestro ritrattista Roberto Di Costanzo, che il prossimo 18 ottobre inaugurerà il suo nuovo atelier in via Giulia. Poi, Miss Universe Italy Sofia Marilù Trimarco con il patron del concorso Marco Ciriaci, Nadia Kibout, Ira Fronten e Maria De Sousa, fondatrici di “Nero, bianco e a colori”, movimento per l’integrazione, il multiculturalismo e l’etnicità nel cinema italiano. Tutti esclamano «Adoro!» di fronte alle prime squisitezze, che ricordano le ormai passate vacanze estive. Nel menu buffet tartare di tonno, carpaccio di salmone, trionfo di ostriche. Attesi nell’area lounge dai padroni di casa Alessio ed Emanuele Costantino, con Gianluca Sgroi e Fabiana Gilberto, stelle del web e trendsetter tra i quali Leonardo Bocci degli “Actual”, Sophia Galazzo, Yuri Patricelli, Marika Baldini, Alessio Campoli, Diego Rodriguez e Selvaggia Roma, frenati dalla pioggia improvvisa che apre le porte all’autunno.