Il brindisi in Centro con la neve

Una baita di montagna nel Centro di Roma. È il suggestivo scenario ricreato ieri sera all'interno di uno dei locali più in voga della movida romana. I proprietari Roberto Belmonte e Fabrizio Ragone, per il sesto anno consecutivo, hanno invitato i clienti più affezionati e gli amici per un party natalizio quest'anno ispirato a Sankt Moritz la famosa località sciistica svizzera che per l'occasione è stata riprodotta in maniera perfettamente simile all'originale a partire dai suoi luoghi più caratteristici come il mitico Kempinski Casino.E gli ospiti non si sono fatti attendere. Circa trecento quelli arrivati per vivere una tipica serata di montagna fra un camino acceso, un abete natalizio alto sette metri e una affascinante nevicata che ha lasciato tutti incantati. Proprio la bella moglie di uno dei padroni di casa, l'attrice Youma, inaugura la serie di scatti accanto l'ingombrante ma rassicurante presenza.Come un evento esclusivo che si rispetti non potevano mancare anche i personaggi del mondo dello spettacolo e della Roma bene e che dopo aver percorso un lungo white carpet hanno fatto il loro ingresso trovandosi avvolti da una tipica nebbia invernale. Anche il dress code ha rispettato il tema dell'evento: cappelli di pelliccia per lei e dolcevita per i maschi. Fra i privi ad arrivare l'imprenditore Raffaele Ranucci, il regista Enrico Vanzina in compagnia della moglie Federica Burger, i neo sposi Demetra Hampton e Paolo Filippucci e il dirigente della Roma Mauro Baldissoni con Amelia. Presenti anche Radek Jalinek e Paul Buenader, amministratori delegati dei due grandi brand partner della serata. E mentre i The Shakes si esibiscono dal vivo e al buffet si possono degustare piatti tipicamente invernali, i presenti ne approfittano per raccontarsi il programma dell'imminenti vacanze natalizie da trascorrere, neanche a dirlo, in montagna. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in pista anche Pascal Vicedomini, che per una sera si è distratto dall'imminente organizzazione dell'importante festival cinematografico Capri - Hollywood. Anche lui non resiste alla tentazione di farsi immortalare davanti al mega pupazzo di neve. Si fanno attendere gli annunciati Edoardo Leo e Manuela Arcuri. Nell'attesa la festa va avanti, mentre incominciano a scendere i primi fiocchi di neve.