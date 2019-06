Ritmi swing e candeline l’happening è di moda

Duecento selezionati ospiti hanno festeggiato i cento anni di un hotel luxury. Una serata trascorsa nella magica atmosfera degli anni ’20, tra le note del caratteristico swing. Anche il buffet ha seguito il perfetto stile America anni ‘20 proponendo mini hot dog e hamburger, sfiziose crocchette di pollo, piccoli wrap salati e la famosa cheese cake. Accolti dal gneral manager dell’hotel, Massimiliano Perversi, hanno fatto il loro ingresso nello lobby gli attori Edoardo Purgatori, in compagnia della moglie Livia Belelli, l’attrice Anna Dalton – con un luminoso abito floreale – e i tre giovani attori, Federico Le Pera, Luca Paniconi e Gianmarco Vettori, che hanno animato la serata con divertenti siparietti sulla Vespa verde.



Agli ospiti è stato chiesto di partecipare al progetto “BeCurious”, primo nel suo genere, che ha come obiettivo la personalizzazione in base alla caratteristiche degli ospiti. Per l’occasione è stato creato un test in cui gli invitati della serata sono stati coinvolti in un gioco per scoprire quale fosse il tipo di bibita più adatto a loro. Esperimento riuscito vista la partecipazione e il divertimento che l’originale iniziativa ha riscosso. Come ogni compleanno che si rispetti, la serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta raffigurante il celebre marchio della catena alberghiera.

